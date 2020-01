L'Atlètic de Madrid segueix en crisi i no passa de l'empat davant el Leganés

No hi ha manera que l'Atlètic de Madrid surti de la crisi tan greu en la qual es troba ara mateix. Després de caure a la Copa del Rei contra la Cultural Lleonesa, equip de Segona Divisió B, ahir tampoc va poder passar de l'empat contra el Leganés, últim de la lliga juntament amb l'Espanyol, a casa (0-0). L'equip de Simeone no va ser capaç d'anotar i li podria haver costat car. Si bé és cert que el partit va estar molt travat i que va tenir moltes més ocasions que el seu rival (12-4), però les sensacions no van acabar de ser bones i l'actuació arbitral no ajudava a cap dels dos equips. La polèmica als darrers minuts va arribar quan el porter del Leganés, el Pichu Cuéllar, va ser expulsat per doble groga al perdre temps abans de sacar, ja en el temps de descompte. A partir d'aquí, es va generar una gran picabaralla al terreny de joc i poc després va acabar el partit.