L'Avià s'aferra in extremis al colideratge (1-2)

L'Avià es va emportar una treballada victòria en la seva visita al camp del Joanenc B després d'aconseguir el gol determinant a pocs minuts per al final del partit. L'enfrontament va arrancar amb un Joanenc molt valent que va intentar buscar les pessigolles als berguedans. De fet, en una de les primeres oportunitats clares del matx, els locals van situar un sorprenent 1 a 0 en el marcador gràcies a una diana d'Argudo. Això no va alterar signicativament la dinàmica del partit, tot i que els avianesos sí que van incomodar la defensa bagenca en alguna jugada aïllada que no van aconseguir concretar en la finalització a porteria. Finalment, quan el duel ja s'encaminava cap al temps de descans, l'Avià va aconseguir equilibrar l'electrònic a través de Bertrans.

En el segon temps, els visitants van saltar a la gespa santjoananeca amb ganes de capgirar el resultat, però el Joanenc també va disposar d'algunes ocasions força clares per recuperar l'avantatge. Finalment, quan semblava que els dos conjunts es repartirien els punts, va aparèixer Rodríguez per decantar l'enfrontament a favor dels berguedans.

Amb aquest suat i agònic triomf, l'Avià manté una lluita incansable amb la Pirinaica pel campionat de la categoria i per l'ascens directe, ja que els dos equips es troben empatats al capdavant de la classificació. Per la seva banda, el Joanenc B es manté en una zona baixa molt ajustada, en la qual hi ha fins a 6 equips separats per tan sols dos punts de marge.