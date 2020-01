L'Espanyol diu que sempre ha lluitat i lluitarà contra el racisme i la violència

El vicepresident de l'Espanyol, Carlos García Pont, va afirmar ahir a la Ciutat Esportiva, que el club blanc-i-blau «sempre ha lluitat i lluitarà contra el racisme i la violència», en referència als insults d'un sector de l'afició al futbolista de l'Athletic Club de Bilbao Iñaki Williams el passat dissabte.

El directiu blanc-i-blau va insistir que l'entitat posarà «tots els mitjans» per posar fre a aquestes actituds. «Estem estudiant què podem fer. Estem en contacte amb LaLiga de forma permanent per coordinar totes les mesures de seguretat», va recordar el dirigent.

El vicepresident va subratllar el compromís de l'entitat amb els valors de l'esport. «El futbol té uns valors que hem de defensar i treballar tant en les categories inferiors com amb els aficionats. Defensem la feina, la humilitat i l'ambició i qui no estigui en aquesta línia no té cabuda al club», va dir.

D'altra banda, García Pont també va valorar els incidents violents que van ocórrer abans del partit als voltants de l'estadi, que van acabar amb cinc detinguts i fins 36 persones identificades: «La gent que es dedica a donar cops a tot el món no té cabuda en el món de el futbol», va afegir. L'Espanyol va empatar el dissabte contra l'equip basc (1-1) però no li serveix per a retallar distàncies amb els seus rivals a la zona de descens, ja que el Leganés va empatar al camp de l'Atlètic de Madrid (0-0) i el Celta també va empatar amb l'Eibar (0-0). La part positiva és que li retallen un punt al Mallorca, que va perdre ahir davant la Reial Societat (3-0).

El conjunt d'Abelardo, ja eliminat de la Copa del Rei, preparar el proper partit de lliga el proper dissabte a l'estadi del Granada (13 hores), un dels equips que lluitarà per la permanència fins a final de temporada, tot i el gran inici que van fer els andalusos. A l'RCDE Stadium a la primera volta el Granada va golejar l'Espanyol (0-3).