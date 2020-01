L'Igualada competeix fins al final però es queda sense puntuar a Horta (2-1)

L'Igualada no va aconseguir donar continuïtat a la bona dinàmica que arrossegava després de puntuar en les tres darreres jornades. Els blaus visitaven l'estadi Feliu i Codina d'Horta per enfrontar-se a un rival que respira a la zona tranquil·la de la classificació. Tot i que els locals van començar dominant la possessió de la pilota, va ser l'Igualada el que va gaudir de la primera oportunitat del partit. Minuts després, els visitants reclamarien un penal que finalment l'àrbitre no va xiular. A l'equador de la primera meitat, en una de les poques aproximacions de l'Horta a la porteria defensada per Alfonso, el davanter barceloní va aprofitar una jugada embolicada dins de l'àrea, precedida per un parell de rebots, per trencar l'empat inicial. Tocava remar de nou, i amb el pas dels minuts l'Igualada s'anava fent cada vegada més protagonista del partit. González va avisar en primera instància, però el porter local va rebutjar el tir. Abans d'arribar al descans, una bona combinació entre els jugadors d'atac visitants va permetre a Triguero aconseguir el gol de l'empat.

A la represa, l'Horta es va mostrar més intens. Els locals tornaven a dominar el ritme del partit i s'apropaven amb perill a la porteria rival. A prop de l'hora de joc, de nou, una jugada fortuïta va tornar a avançar l'Horta. Amb encara força temps per disputar-se, l'Igualada es va llençar a l'atac a la cerca de l'empat, però el cansament dels jugadors era evident i el ritme del partit va decréixer considerablement. Tot i això, el conjunt dirigit per Marc Cabestany va gaudir d'una última oportunitat per emportar-se un punt del Feliu i Codina, però el porter va aturar el tir de Just després d'una magnífica jugada individual de l'anoienc. El partit va concloure amb una derrota que torna a col·locar l'Igualada a la cua de la classificació, però amb la sensació de merèixer alguna cosa més.