L'Igualada perd gas al darrer tram i acaba ensopegant a Quart

El Monbus Igualada va encaixar una nova derrota a domicili, aquesta vegada a la pista del tercer classificat, un Quart que se situa a només una victòria dels anoiencs, segons.

El conjunt dirigit per Jordi Martí va fer un gran joc durant tota la primera meitat i va marxar al descans amb sis punts de renda (30-36). En el tercer quart la tònica no va variar, però en els darrers minuts els igualadins van disminuir clarament el seu nivell i els gironins ho van aprofitar per capgirar l'electrònic i endur-se el triomf, tot i que els visitants van tenir un tir alliberat per guanyar.