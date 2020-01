El Manresa FS se situa per primer cop aquest curs en llocs de play-off d'ascens

Ha hagut d'esperar fins a la divuitena jornada de la competició de Segona B per ocupar un dels llocs de play-off d'ascens (els quatre primers). El Manresa FS, després d'un inici de temporada irregular, ha anat creixent com a equip, sobretot a partir de l'arribada de Sito Rivera a la banqueta.

Aquest cap de setmana, el Manresa FS, després de guanyar aquesta jornada de forma agònica, en els darrers segons, per 2 a 3 a la pista d'un Pallejà que no surt del pou malgrat disposar d'una molt bona plantilla, ha aprofitat la relliscada del Lleida a casa, que no va passar passar de l'empat davant un Ripollet que, com el Pallejà, s'està jugant la permanència. Això sí, el Manresa FS se situa quart però amb els mateixos punts (31) que el cinquè, el Sala 5 Martorell, que està fent una temporada pletòrica. La igualtat és palesa tant a la part alta de la classificació com a la baixa. A dalt perquè quatre equips es classifiquen per als play-off i cinc per a la Copa del Rei, i a baix per evitar el descens, que enguany serà per als quatre darrers classificats. Tornant a la part capdavantera, deixant de banda el Mataró i el Bell-sport l'Hospitalet, que semblen els candidats a lluitar pel títol, amb 42 i 38 punts respectivament, hi ha quatre conjunts separats per només dos punts: el Barceloneta (32), el Manresa FS i el Sala 5 Martorell (31) i el Lleida (30).

El cap de setmana que ve, el Manresa FS rebrà el CN Sabadell, i el Sala 5, el líder Mataró.