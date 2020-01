El Manresa FS s'endú un gran derbi juvenil davant d'un lluitador Futsal Vicentí

Aquest cap de setmana es va disputar, al Pujolet, el derbi del Bages en categoria juvenil, que va enfrontar el Manresa FS i el Futsal Vicentí. Els dos equips de la Catalunya Central esperaven el duel amb ganes de sumar els tres punts i d'apropar-se als seus corresponents objectius. El derbi no va decebre, ja que des de l'inici les ocasions no van parar de produir-se per part dels dos conjunts, que van imposar un ritme trepidant. El matx estava anivellat i les jugades a pilota parada van esdevenir clau perquè els manresans aconseguissin avançar-se primer i, tot seguit, els santvicentins tornessin a igualar l'electrònic (1-1), resultat amb el qual es va arribar al descans. A la represa, els protagonistes no van abaixar el ritme. Amb només dos minuts jugats i després d'un contraatac, Del Moral va tornar a avançar el Manresa, 2-1. El Vicentí va reaccionar i de nou va aconseguir posar les taules, 2-2. En els darrers 10 minuts, els manresans van imposar la seva experiència en aquesta categoria per anotar dos gols més (4-2), que van sentenciar un gran derbi del qual ambdós clubs van sortir reforçats.