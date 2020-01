El Martorell no remunta el vol i cau estrepitosament en un duel amb el Can Vidalet

El Martorell només ha sumat un sol punt en les últimes cinc jornades i continua immers en la mala dinàmica per la qual passa l'equip. El conjunt d'Albert Nualart es va veure superat en tot moment per un Can Vidalet valent que va tractar de combatre la possessió de la pilota al rival i que va saber aprofitar la tensió i els nervis dels martorellencs, provocats pel delicat moment pel qual passa l'equip. Els locals es van avançar just abans d'arribar al descans per trencar un empat que reflectia la igualtat que es vivia en la primera meitat. A la segona part, el Martorell es va veure obligat a avançar les seves línies amb l'objectiu de buscar un gol que els permetés puntuar de nou. Amb un Martorell entregat a l'atac, el Can Vidalet va trobar els espais necessaris per aproximar-se amb perill a la porteria de Domínguez i deixar sentenciat el partit en dos contracops ben executats.