La Marxa del Terme de Sant Fruitós rep més participants en una reeixida edició

Una gentada va ratificar ahir la capacitat de convocatòria de la Marxa del Terme de Sant Fruitós de Bages. Més de 2.800 persones, un centenar més que en l'edició del 2019, van prendre part en la 23a edició de la popular excursió que obre el calendari de caminades a la Catalunya Central.

Ni les persistents pluges que van caure durant la setmana passada al Pla de Bages, ni la boira ni el fred que imperaven a Sant Fruitós a l'hora establerta per a la sortida, entre les vuit i les nou del matí, van impedir que la clàssica caminada organitzada pel Grup Excursionista Posa't en Marxa registrés un nou èxit de participació. A més, el temps es va aliar amb els impulsors de la popular travessa i el sol va lluir des de mig matí.

Josep Ayala, president de l'entitat excursionista, va expressar a Regió7 la seva satisfacció per com s'havia desenvolupat la jornada. «El temporal ens ha fet patir molt durant la setmana, però avui hem tingut una matinal meteorològicament esplèndida». Ayala va destacar el fet que «en l'edició d'enguany hem remuntat pel que fa a l'assistència de participants, una presència que el curs passat va disminuir una miqueta».

Per últim, el dirigent va fer referència a l'única incidència que es va produir com a conseqüència de la tempesta. «Hem hagut d'escurçar, lleugerament, el traçat del recorregut més llarg, el de quasi 30 quilòmetres, perquè el tram de les Tines i el dels Tres Salts estaven molt enfangats».



Descobrir els camins de ronda

La 23a edició de la Marxa del Terme, dedicada explícitament als camins de ronda, va permetre apropar-se, descobrir i, fins i tot, recórrer alguns trams d'aquestes antigues vies. Tal com és habitual, amb el punt de sortida i d'arribada establert a la pista poliesportiva del santfruitosenc parc del Bosquet, l'organització va dissenyar tres recorreguts de diferent extensió i grau de dificultat: el curt, de 10,85 km; el mitjà, de 17,5 km, i el llarg, de 27,8 km.

Després d'efectuar la sortida i de recórrer un primer tram fins a Sant Benet de Bages, els participants van poder gaudir d'un nutritiu esmorzar a tocar del monestir. En finalitzar l'àpat conjunt, una de les novetats d'aquesta edició, els caminants van haver d'optar per un dels tres circuits.

La diferència de quilometratge i de traça no va impedir a tots els participants descobrir algun espai natural poc conegut a tocar del terme municipal de Navarcles, visitar la passarel·la propera a la font de la Tolega, i passar ben a prop de l'indret on hi ha les pintures rupestres recentment descobertes a Sant Fruitós de Bages.