El mur navassenc atura el Ripollet

El Club Bàsquet Navàs va obtenir una victòria de prestigi a domicili, concretament a la complicada pista del Ripollet, en la qual els navassencs van estar a un gran nivell de joc. Roger Tàpies, amb dotze punts i quatre triples anotats, i la bona feina dels homes interiors van ser aspectes importants en el triomf.

Els jugadors dirigits per Isidre Suau, que afrontaven el partit amb la important baixa de Pieter Batlló, van fer un gran treball defensiu i van dominar el duel des de l'inici. Al final del primer quart, els visitants ja gaudien de sis punts de diferència favorable (22-28). En el segon la tònica va ser principalment la mateixa, i els bagencs van arribar a la mitja part de l'enfrontament amb set punts de renda en l'electrònic (36-43).

En la segona meitat els locals van pressionar i van aconseguir empatar el partit al final del tercer quart (62-62). Per tant, tot es va haver de decidir en els deu darrers minuts. En aquests, els bagencs van obtenir una renda de nou punts, però els vallesans no es van rendir i van arribar al final amb opcions d'endur-se un resultat positiu. Quan faltaven nou dècimes i amb els visitants un punt per sobre, Fallou Niang va anotar dos tirs lliures, i en la darrera possessió del matx el Ripollet no va poder fer cap llançament. Un cop finalitzat el partit, els aficionats locals no van digerir bé la derrota i van increpar el conjunt bagenc. En la propera jornada, el Club Bàsquet Navàs Viscola rebrà al seu pavelló el colíder del grup 2 de Copa Catalunya, el Sant Cugat, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte a partir de dos quarts de vuit del vespre.