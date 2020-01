Pallissa del Calaf davant del cuer Torre Romeu

El Calaf va atropellar un dèbil Tibidabo Torre Romeu. Els locals van imposar el seu domini des del principi i van esclafar el rival de mica en mica. Al descans, els calafins dominaven per un ampli 5-1. A la represa, els visitants no van intimidar en cap moment al camp contrari i el Calaf ho va aprofitar per acabar humiliant.