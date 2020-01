Un Sallent sense ritme ni encert perd a Can Trias

El Sallent i el Can Trias es van enfrontar en un partit molt igualat que es va decidir per petits detalls a favor dels locals. El duel va ser força lent, amb poc ritme i sense gaire ocasions de gol que marquessin la diferència. El Can Trias dominava la possessió de la pilota, però sempre en zones llunyanes a la porteria de Joel. Tot i això, la primera oportunitat va ser per al Sallent, després que Casas desafiés amb un tir llunyà el porter local, que va rebutjar la pilota sense gaire problemes. En un partit amb poca intensitat, un sol gol podria marcar la diferència, i al minut 56 el Can Trias va aconseguir l'1 a 0 per avançar-se en el marcador. El Sallent ho va intentar fins al final, però el partit conclouria amb pocs sobresalts més.