El Premi Riudor és per a la convesió de samarretes de futbol en bates hospitalàries

El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós fou l'escenari de l'acte de lliurament del vuitè Premi Riudor que atorga cada any la Sant Fruitós Escola de Futbol als valors de l'esport. Enguany es va guardonar a la revista mensual Panenka, dedicada a la cultura del futbol. En concret, el Premi Riudor es va concedir a la iniciativa que ha liderat aquesta revista, 'Les bates més fortes', juntament amb hospitals i clubs, per transformar les samarretes dels futbolistes en bates dels centres sanitaris perquè els nens que estan ingressats en els centres sanitaris tinguin una estada més agradable i fins i tot més curta. La idea és tan senzilla com revolucionària: convertir les samarretes oficials dels cracs del futbol en bates d'hospital molt més boniques i poderoses. Una idea a la qual s'hi han afegit clubs importants del futbol mundial.

L'acte fou presentat pel periodista Pere Flores, i l'alcalde Joan Carles Batanés va obrir el torn dels parlaments elogiant la feina de l'escola de futbol santfruitosenca: «És bo que des de petits als nostres infants se'ls ensenyi, a més de competir, a conviure com esportistes i com a persones», i recordant el derbi de futbol Fruitosenc- Navarcles, disputat feia unes hores: «Hem vist que cada afició ha animat al seu equip, però respectant als contraris, un exemple de com hauria de ser sempre».

Seguidament, David Vila, president de la Sant Fruitós Escola de Futbol va explicar perquè enguany es premiava a la revista Panenka: «Per la seva campanya de les samarretes convertides en bates, que segurament aconsegueixen reduir l'estrès d'estar ingressat i l'estat d'ànim dels nens i de les nenes és més positiu, fent que la seva recuperació sigui més ràpida». Vila va lliurar el guardó a Àlex López, gerent de Panenka, que va agrair la distinció: «És el primer premi que ens concedeixen, i estem molt contents perquè veiem que molts dels nostres objectius també son els de Sant Fruitós Escola de Futbol».

Josep Planas, president del FC Fruitosenc, va lliurar a Àlex López una samarreta-bata, del seu club.

Entre el públic assistent, hi havia Cristian Marc Huerta, regidor d'esports de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb altres membres del consistori santfruitosenc; Esteve Olivella, directiu i delegat de la Federació Catalana de futbol, i altres esportistes i directius comarcals.