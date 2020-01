El San Mauro es veu perjudicat per un penal al final del partit

El San Mauro va caure derrotat contra el Sant Andreu de la Barca a causa d'un polèmic penal que el cos arbitral va assenyalar a les acaballes del partit. Els locals van tractar de dominar el partit, però al seu davant es van trobar un dels millors equips de la competició, que actualment ocupa la quarta posició. El duel va tenir ocasions per part dels dos equips, però els locals van ser incapaços de reaccionar després del gol, que va tirar per terra tot l'esforç i treball dels jugadors de Santa Margarida en la seva lluita particular per sortir de la zona de descens.