La selecció d'handbol s'imposa a Croàcia i es classifica per a Tòquio

Per segona vegada consecutiva, la selecció espanyola d'handbol masculina va guanyar l'europeu. Aquesta vegada era més important sortir amb el campionat d'Estocolm, ja que la victòria donava al vencedor la classificació directa als Jocs Olímpics que es disputaran aquest estiu a Tòquio. Ahir, l'equip no va fallar i va vèncer per la mínima la selecció de Croàcia (22-20). El marcador va estar igualat constantment, però, en els dar-rers minuts, un penal anotat d'Aleix Gómez i un gol excel·lent d'Alex Dujshebaev van certificar la victòria del conjunt estatal.

Si hem de parlar d'un protagonista en la selecció espanyola durant aquest partit, i probablement durant tot l'europeu, és el de Gonzalo Pérez de Vargas. En un període de nou minuts va mantenir la porteria a zero, amb sis aturades incloses. El porter del conjunt estatal va ser determinant i va capgirar el marcador just després de la seva entrada i de la de Jorge Maqueda abans del descans.

Sense la necessitat de jugar el preolímpic, la selecció espanyola ja es pot preparar per als Jocs Olímpics sent una de les clares favorites, ja que ha guanyat el campionat d'Europa, continent dominador de l'handbol mundial.