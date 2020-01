El Solsona posa fi a la seva ratxa de victòries contra el capdavanter Borges (3-0)

El Solsona va caure derrotat contra les Borges Blanques, el líder de la competició, per un contundent 3 a 0 que va reflectir la superioritat dels locals. El partit va començar amb els dos equips molt ben col·locats sobre del ter-reny de joc, sense prendre gaires riscos i amb un elevat grau de concentració per la importància del duel, que enfrontava el primer classificat contra el segon. Amb el pas dels minuts, el Solsona va anar agafant la iniciativa i ràpidament va gaudir de la primera oportunitat de gol per avançar-se. La pressió elevada dels visitants incomodava la sortida de pilota de les Borges Blanques, que va fer que perdessin algunes pilotes en zones pròximes a la seva porteria. Però al minut 22, quan el Solsona estava jugant millor, els locals van filtrar una pilota a l'esquena de la defensa solsonina per fer el primer gol del partit. El duel va arribar al descans sense més ensurts per a caps dels dos conjunts.

A la segona meitat, el Solsona es va mostrar més agressiu en atac, buscant el gol de l'empat, però els locals dominaven tots els aspectes del joc i no donaven cap oportunitat. Al minut 50, les Borges Blanques van augmentar la diferència de gols després de rematar una falta lateral que va evitar l'estirada de Soria. Els visitants van intentar reposar-se a través d'algun contracop que agafés desproveïda la defensa local, però la falta d'encert ho va evitar. A les acaballes del partit, les Borges van definir la seva superioritat amb un tercer gol, de nou a través d'una falta lateral que va acabar al fons de la porteria. Tot i caure derrotat, el Solsona segueix en la segona posició, tot i que a només quatre punts del tercer classificat.