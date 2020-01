El Vilatorrada resol al final a Sant Fruitós

El Club Bàsquet Vilatorrada va obtenir una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la pista del Vaillant Asfe de Sant Fruitós de Bages, en un dels derbis bagencs del grup 3 de Primera Catalana.

Els jugadors dirigits per Màrius Bonjorn van sortir a la pista millor que el seu rival, amb un ritme de joc superior. Mica en mica els visitants van anar entrant en el partit i, liderats per un Eric Manzanares que va acabar amb un total de dinou punts, van arribar al final del primer quart amb sis punts d'avantatge en l'electrònic (14-20). En el segon quart hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant. Els locals van tornar a posar-se per davant en el marcador, però van ser els homes de Josep Ferré els qui van arribar a la mitja part de l'enfrontament amb avantatge (31-32).

En la segona meitat la tònica va ser pràcticament la mateixa, i cap dels dos conjunts aconseguia obrir un forat important. L'equip local va provar una defensa zonal, però no li va acabar de funcionar. El tercer quart va finalitzar amb dos punts de diferència favorables als de Sant Joan de Vilatorrada (50-52). Per tant, tot s'havia de decidir en els deu darrers minuts. Aquests es van iniciar amb un parcial de 0-9 pels visitants, amb quatre punts de Ferran Belmonte i cinc de Gerard Tejero (50-61). Aquesta ja va ser l'avantatge definitiva ja que, tot i que els de Sant Fruitós de Bages van provar de remuntar, els santjoanencs es van mantenir sòlids i no van tenir massa problemes per endur-se una treballada victòria.

En la propera jornada de competició, el Vaillant Asfe visitarà la pista del Nou Bàsquet Olesa, en un duel entre dos equips de casa nostra que es disputarà diumenge a les 17.45 hores. Per la seva banda, el Vilatorrada jugarà a domicili amb el Samà (dissabte a les 18 h).