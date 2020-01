El Barça i el València negocien el possible traspàs de Rodrigo

El president del València, Anil Murthy, i l'agent Jorge Mendes es van desplaçar ahir a Barcelona per negociar la sortida del jugador Rodrigo cap al Barça, que avui es podria fer oficial. El propietari del València, Peter Lim, i el futbolista ja haurien donat el vistiplau a l'operació, segons Superdeporte. Paco Alcácer, fins ara al Borussia Dortmund, tornaria a Mestalla.

L'arribada de Rodrigo Moreno, nascut el 6 de març del 1991 i que és internacional per Espanya, pot ser un reforç important per poder pal·liar la baixa durant 4 mesos de Luis Suárez. Rodrigo va jugar en els darrers minuts del partit que els blaugrana van perdre per 2-0 al camp del València, dissabte.

L'operació encara té molts detalls per aclarir. El club valencià va començar demanant un traspàs de 60 milions d'euros (com va sol·licitar també a l'Atlètic de Madrid a l'estiu) i després el Barça ha intentar recórrer a altres fórmules, que passaven per una cessió amb opció de compra, una cessió sense compra o incloure jugadors en l'operació per mirar d'abaratir-la. Josep Maria Bartomeu reconeixia anit que «Rodrigo és un jugador que està sobre la taula dels tècnics i vindrà un reforç però no sé quin serà finalment».

Aquest és el segon cop que des del València s'intenta la venda del jugador hispanobrasiler. L'agost passat, Peter Lim va acordar amb el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil, que el jugador canviés d'aires però no va ser possible per l'alt cost i la falta de liquiditat matalassera.