El Baxi lluita pels play-off sense Kravish

El Baxi Manresa es juga avui la classificació per als play-off de la Champions sense Cvetkovic (no està inscrit a la competició), Ryan Toolson (encara lesionat al peu) ni un David Kravish que ahir es va quedar a Manresa per una decisió pròpia acceptada pel club.

Fonts del Baxi han detallat que l'absència de Kravish està lligada al permís de residència, pendent de tenir el número d'identificació d'estranger (NIE) que confirma que és a l'Estat espanyol com a treballador i no pas com a turista. És un tràmit que es perllonga uns mesos i el jugador, tot aprofitant l'aturada de lliga per la Copa del Rei, viatjarà als Estats Units per recollir el visat definitiu i poder presentar-lo al departament de Treball de la Generalitat. Ho farà també Luka Mitrovic, a Sèrbia, que està en la mateixa situació.

Quan els jugadors són fitxats pels clubs, l'ACB gestiona, a través del CSD, que als jugadors se'ls pugui donar l'alta a la seguretat social i cotitzin. La documentació definitiva i la concessió del NIE arriben després d'una visita dels jugadors als respectius països per recollir el visat definitiu.

Kravish va tenir un ensurt quan va viatjar a Lituània i el van aturar a l'aeroport acreditat només amb el seu passaport americà, encara no amb el NIE, tot i que això afecta una majoria de jugadors. Va anar a Turquia, tot i que tampoc no va jugar per la grip, però aquest cap de setmana va comunicar al club que no viatjaria a Oostendre. Des del Bàsquet Manresa s'espera que l'equip entri als play-off i que el març, amb la seva documentació definitiva, Kravish no tingui cap impediment per viatjar a Europa.

La classificació del grup A ara està encapçalada pels conjunts del Türk Telekom i el Dinamo Sàsser (9 victòries), seguits pel Baxi (7), el Filou Oostende i l'Unet Holon (6), el Lietkabelis (5), l'Estrasburg (4) i el Torun (2). Avui, a més del partit Oostende-Baxi, es jugarà el Dinamo Sàsser-Holon. Demà es juguen el Türk TelekomTorun i el Lietkabelis-Estrasburg.

Una victòria aquesta nit en pista dels belgues assegura els play-off als manresans, en la tercera o en la quarta posició, sense tenir avantatge de pista. Perdre posaria molta pressió, ja que si es cau en l'última jornada al Congost amb el Sàsser es podria quedar fora.