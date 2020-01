Bons resultats per a tres dels equips del CTT Castellgalí

Tres dels quatre equips del CTT Castellgalí van jugar aquest cap de setmana. L'equip de Tercera A va jugar a les seves instal·lacions contra el CN Sabadell, i va vèncer per 4-2, amb Josep Garrido, Constantin Lus i Dani Frincu. El CTT Castellgalí A de Tercera B, contra el TT Torelló. Els dos equips es jugaven el primer lloc de la classificació del seu grup. Els bagencs es van imposar per 4-2 amb Dani Mateo, Paul Adrián Barlean i Montse Sans. El CTT Castellgalí de Segona B va jugar a casa del CTT Barcelona A. També en aquest cas les dues formacions es jugaven el primer lloc i es va haver d'anar als dobles per desfer l'empat a tres. Josep Montaner i Eduard Señor van guanyar el punt per 3-11, 9-11 i 7-11. El CTT Castellgalí va alinear Jordi Hernández, Josep Montaner i el capità Eduard Señor.