El CAM és cinquè a l'estatal sub-16 amb cinc millors marques dels seus atletes

arxiu particular

Grup d'atletes sub-16 de l'Avinent CA Manresa a Saragossa arxiu particular

Destacada cinquena posició de la formació sub-16 de l'Avinent CA Manresa la que va aconseguir en el Campionat d'Espanya de clubs de la categoria en pista coberta, disputat al Palau dels Esports de Saragossa.

Va ser un campionat molt igualat que no es va resoldre fins a les darreres proves del programa de competició, i on l'equip manresà va estar lluitant de ple amb la resta dels equips i va aconseguir la millor classificació mai assolida en un estatal d'aquesta categoria. La classificació final del campionat va ser: Playas de Castelló (69 punts), València Atletismo (58), Cueva de Nerja (57), Alcampo Scorpio-71 de Saragossa (52), Avinent CA Manresa (51), AD Mara-thon de Madrid (47), Puentecillas Palència (46) i Grupoempleo Pamplona At. (44).

Fins a cinc millors marques personals van aconseguir els atletes manresans al llarg de la seva actuació, fet que demostra que l'equip va dur a terme una bona actuació. Fins i tot, el migfondista Miquel Cruz va fer 2'52"74 en els 1.000 llisos, que també significava millora personal, però finalment va ser desqualificat per trepitjar la línia interior de la pista.