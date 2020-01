L'equip belga s'ha refet després de la derrota encaixada a Manresa per 27 punts de marge

En el partit de la primera volta que es va disputar al Nou Congost, l'Oostende no va competir i es va veure superat per un marcador de 27 punts de diferència, un 85-58 que va ser incontestable. Al Baxi encara hi era Frankie Ferrari, poc abans de la segona lesió, Sima i un Sergi Vidal ara ja retirat. L'equip belga va tenir els homes del seu cinc inicial però tenia baixes en les peces de rotació amb jugadors com l'escorta Troisfontaines, l'ala Luc Schwartz i l'ala pivot MiKyle McIntosh que avui és previst que sí que estiguin a disposició del tècnic, el croat Dario Gjergja.

Des d'aquella derrota, el Filou Oostende ha millorat força en els compromisos de Champions i, si avui és capaç de vèncer, mantindrà les seves possibilitats d'entrar als play-off de la competició. Tot i que en l'última jornada va perdre en pròpia pista per 67-85 davant un dels capdavanters del grup, en les últimes sis jornades (des que va caure a Manresa) presenta un bon balanç de 4-2 a Europa.

A la lliga belga és líder i va vèncer per 85-77 l'Anvers al seu darrer partit. Aquest cap de setmana no ha jugat i arribarà més descansat al partit. Per anotació i pel que fa a la Champions, els seus homes més destacats són Braian Angola (14,1), Shevon Thompson (13,3) i MiKyle McIntosh (12,5).