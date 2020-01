L'Igualada Rigat juga avui a Vic el partit que es va haver d'ajornar pel temporal

L'Igualada Rigat afronta una setmana complicada. Després de la inesperada derrota a casa contra el Lloret, els de Francesc Linares tenen dos desplaçaments difícils, en només 72 hores, per jugar contra el Vic i el Liceo de la Coru-nya. Avui, dimarts, els igualadins es desplaçaran a la pista de l'Osonenca (21 h) per fer front al partit suspès pel temporal. L'enfrontament amb els corunyesos serà divendres, amb la qual cosa la setmana queda encara més escapçada; per acabar-ho d'adobar, ahir, Bars i Méndez van ser amb la selecció sub-23 que prepara la Taça Latina. I dijous hi ha sorteig de la Copa a la Corunya. Per tant, els igualadins es queden gairebé sense dates per poder preparar els dos compromisos fora de les Comes. Els anoiencs hauran d'intentar tornar a ser reconeixibles (sobretot pel que fa a l'efectivitat) contra dos rivals necessitats, encara que per motius diferents.