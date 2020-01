Pau Santacreu i Pau Muñoz, d'Esport-7, es proclamen campions catalans júniors

Es va celebrar al pavelló municipal El Turó de la Llagosta el Campionat de Catalunya de judo en categoria júnior (sub-21), la darrera competició puntuable per poder participar en la fase sector del Campionat d'Espanya. Hi van participar 160 judokes de diferents clubs catalans. L'equip del Centre de Tecnificació de judo del Bages i Moianès, representant els seus respectius clubs (Esport-7 i Judo Moià), va assolir un total de 12 medalles (2 d'or, 3 de plata, 7 de bronze i 5 cinquens llocs). És destacable l'excel·lent actuació dels judokes de casa nostra, ja que els cinc bronzes els van disputar entre ells mateixos.

Pau Santacreu (Esport-7) va ser campió en -66 kg i Pau Muñoz (Esport-7) en +100 kg. Plates per a Raquel Romeu (Judo Moià) en -48 kg, Noèlia Jardo(Esport-7) en -52 kg i Iker Colchero (Esport-7) en - 73 kg. Bronzes per a Paula Cubero (Esport-7) en -52 kg, Neus Santacreu (Esport-7) en -57 kg, Nerea Garcia (Esport-7) en -63 kg, Àlex Martín (Esport-7) en -60 kg, Eric Guerra (Esport-7) en -60 kg, Guifré Torra (Esport-7) en -73 kg i Marc Escrivà (Judo Moià) en +100 kg. I cinquenes posicions per a Saül Flores i Martin Stoykov, del Judo Moià, i Cristina Juárez, Olga Juárez i Albert Graner, d'Esport-7.

També hi va participar Ahmed Mssahal del Judo Moià.