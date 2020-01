Reconegut Manel Burón, president de l'Igualada HC

El president en funcions de l'Igualada Rigat, Manel Burón (centre), ha estat reconegut amb el diploma de mèrit i la medalla de la Federació Espanyola de patinatge per la seva dedicació, entrega i trajectòria dins del món de l'hoquei patins. Manuel Burón va començar com a president de l'Igualada Rigat l'any 2010 i va reeditar la candidatura el 2016 fins al gener d'aquest any 2020. Com a periodista esportiu, havia cobert l'actualitat del primer equip arlequinat.