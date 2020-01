Els socis avalen la gestora del Manresa, que serà ratificada en una assemblea

Una trentena llarga de socis del Centre d'Esports Manresa que es van aplegar anit a la sala d'actes de l'Ateneu les Bases van donar el vistiplau a la junta gestora que ha agafat les regnes de l'entitat un cop va dimitir el seu president, Luis Villa. Els directius, per la seva banda, van explicar que es farà en breu, en un termini de quinze dies, una assemblea extraordinària en la qual la gestora haurà de ser ratificada oficialment. Pel que fa a les eleccions, es faran més endavant, segurament ja amb la temporada esportiva acabada.

La gestora està formada per 4 directius més uns col·laboradors que tenen diferents àrees sota la seva responsabilitat. Els directius són la presidenta Ruth Guerrero, el tresorer Manel Villaplana, Pere Arévalo com a secretari i Txema Pulido que es farà càrrec de l'àrea esportiva. Els col·laboradors són David Luis (àrea social), Francesc Sòria (àrea de comunicació) i José Luis Pérez (àrea corporativa). En la trobada d'ahir amb els socis del club, que en l'actualitat en té uns dos-cents i escaig, qui primer es va dirigir als que eren presents va ser Víctor Casado, que ha conduït els dies de transició al costat de Xavi Ribera. Casado va presentar les persones que havien fet el pas de constituir-se en gestora i ja tot seguit va donar la paraula a Ruth Guerrero.

La presidenta en funcions no va amagar que «la situació del club és atípica, ni en els seus estatuts ni en la reglamentació federativa hi ha previst que l'entitat quedés sense cap directiu. Ens presentem avui per ser avalats per vosaltres i poder treballar abans de celebrar l'assemblea en la qual podrem ser ja ratificats oficialment». Sobre el que és l'equip directiu de la junta gestora, va declarar que «està ben capacitat per tirar endavant una entitat tan gran com el Manresa». Del paper de l'Ajuntament va dir que «s'ha interessat pel club i ha parlat amb la federació per tenir un pla de pagament dels deutes pels arbitratges».

Manel Villaplana, el tresorer en funcions, va dir que «els números no els coneixem encara en la seva totalitat, hi ha partides que són molt poc clares». Manel Sánchez, expresident del Manresa, va lloar la valentia de la gestora i va demanar que «a partir d'ara tothom vagi pel mateix camí, que s'evitin bàndols, que només perjudiquen».