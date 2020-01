El Dinamo Sàsser no falla a casa i es desfà del Holon

En l'altre partit del grup A de la Basketball Champions League jugat ahir, el Dinamo de Sàsser italià va fer bons els pronòstics i va der-rotar a la seva pista el Holon israelià per 83-73. Ara, els italians, el Türk Telekom i l'Oostende ja estan classificats, i la darrera plaça el Baxi se la jugarà amb els israelians o amb el Lietkabelis.

Els locals van dominar el matx gairebé en tot moment, guiats per un Dwayne Evans que va finalitzar amb disset punts i deu rebots. Pel bàndol visitant, Marcus Foster va ser el més destacat, amb 23 punts, vuit rebots i quatre assistències. En la darrera jornada els italians, que tenen el factor pista assegurat en l'eliminatòria de vuitens, es jugaran el liderat amb el Türk Telekom. Avui es completa la jornada amb el Lietkabelis-Estrasburg i el Türk Telekom-Torun.

L'altre equip de la Lliga Endesa que jugava ahir, l'Iberostar Tenerife, no va tenir cap problema per passar per sobre el VEF Riga, el pitjor equip de la competició si tenim en compte el nombre de victòries (92-59). Salin, amb vint punts, va ser el màxim anotador d'uns illencs que van poder repartir minuts i fer descansar els seus homes més habituals (Shermadini va jugar poc més de vuit minuts). Aquesta tarda el Casademont Saragossa rebrà el PAOK grec (18.30 h), mentre que el San Pablo Burgos visitarà un dels favorits al títol, l'Hapoel de Jerusalem israelià (20 h).

Derrota del Joventut a Turquia

A l'Eurocup, el Joventut de Badalona va caure amb claredat a la pista del Tofas Bursa turc (91-76). Els jugadors de Carles Duran van sortir al partit gèlids en defensa i no van trobar en cap moment la seva estrella, un Klemen Prepelic que va ser anul·lat per la defensa rival. Els locals es van escapar en el segon quart, gràcies a un parcial de 29-13. Avui a partir de les 20.45 hores es disputa l'altre partit del grup, que enfronta l'Unicaja i el MoraBanc Andorra, a Màlaga.