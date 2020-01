L'Igualada Rigat no té gaires problemes per sortir vencedor de la pista del CP Vic (0-3)

L'Igualada Rigat va aconseguir una nova victòria a domicili, aquesta vegada a la pista del Club Patí Vic, un dels equips de la zona baixa de la taula classificatòria, en un matx que s'havia de disputar dimarts de la setmana passada però que es va haver d'ajornar per causes meteorològiques relacionades amb el temporal Glòria. Amb aquest resultat, l'Igualada se situa en el quart loc amb un total de 34 punts, dos menys que el tercer, el Noia Freixenet, i tres més que el cinquè, el Reus Deportiu.

Els jugadors anoiencs van sortir a la pista millor que el seu rival, tot i que als primers tres minuts ja havien comès dues faltes els locals cap. Al minut 17 els arlequinats ja es van avançar en el marcador mitjançant una diana de Jordi Méndez. A partir d'aquí, els homes dirigits per Francesc Linares van poder mantenir-se per davant en l'electrònic fins a la mitja part de l'enfrontament.



Els anoiencs sentencienEn la segona meitat els visitants tenien ganes de sentenciar el partit, i al minut 40 van ampliar les diferències per mitjà de Sergi Pla. Tres minuts abans, Vives va ser amonestat amb una targeta blava. Un minut abans de finalitzar el partit, Ton Baliu, el capità de l'equip igualadí, va deixar el duel vist per sentència amb el 0-3 definitiu, ja que els vigatans no van posar en perill en cap moment la victòria dels visitants, que van estar acompanyats per membres del Front Tauró que es van desplaçar fins el pavelló de la capital osonenca.

En els altres partits disputats ahir, el Garatge Plana Girona es va imposar per 3-2 al Palafrugell, mentre que el Lloret i el Lleida van empatar a quatre gols. El proper partit de l'Igualada Rigat serà divendres, quan visitarà la pista d'un dels equips potents de la competició, el Liceo de la Corunya, en un matx que es posarà en marxa a partir de tres quarts de nou del vespre.