El Manresa FS tanca els actes dels 40 anys amb un partit contra l'Indústries

L'equip de la Primera Divisió Indústries Santa Coloma tindrà l'honor, aquest vespre, de tancar els actes del 40è aniversari del Manresa FS al Pujolet (20.15 h). L'Indústries Santa Coloma (originalment Indústries Garcia) és un clàssic del futbol sala català. Des de fa unes setmanes és entrenat per Javi Rodríguez (va substituir Óscar Redondo) i té a les seves files el manresà Roger Bermusell. A la classificació de la màxima categoria del futbol sala estatal, ocupa la dotzena posició amb 17 punts.

La plantilla colomenca està formada per Borja Puerta, Miquel Feixas i Ramon Morales com a porters, Jordi Mayor, Sergio Sierra Sepe, Uri Santos, Álex Verdejo, Albert Cardona, Sebastián Corso (Argentina), David Álvarez, Khalid Bouzid (Marroc), Roger Bermusell, Ezequiel Ramírez (Argentina), Bruno Petry (Brasil), Pablo Vidal (Argentina) i Wellington Pereria (Brasil). D'aquests, és possible que alguns jugadors siguin baixa, com el cas de Sepe, que està lesionat, i Corso, convocat per la selecció argentina.

En la formació manresana, el seu màxim exponent ofensiu, Carles Corvo, podria tenir els primers minuts de la temporada després de passar pel quiròfan a l'estiu per resoldre una lesió al menisc. L'equip dirigit per Sito Rivera ve de guanyar en la difícil pista del Pallejà i s'ha situat per primer cop en el curs en lloc de play-off (quarts).

Amb aquest enfrontament, doncs, el Manresa FS tancarà el calendari d'actes de celebració del seu 40è aniversari.

Al llarg de l'any passat, el Manresa FS, actualment presidit per Pere Joan Pusó, va celebrar diversos actes de commemoració de la seva fundació el 29 d'abril del 1979 al barri manresà de les Escodines. Es va crear un logotip d'aniversari, es va fer un dinar popular a Artés amb la presència dels fundadors, exjugadors i exentrenadors de diferents etapes, socis, etc. També es va presentar el nou himne de l'entitat, musicat de nou , però mantenint la lletra que va escriure l'expresident Joan Antoni Pusó, i la camiseta del 40è aniversari amb el nom de tots els jugadors i tècnics que han passat aquests 40 anys per un club que té resumida la seva història en un vídeo.

L'organització de la Nit de l'Esportista al teatre Kursaal també va ser un moment important, amb l'exporter internacional del Barça Paco Sedano com a pregoner. A nivell més esportiu, presència de seleccions catalanes al Pujolet i la coorganització dels prestigiosos tornejos del Ripollet.