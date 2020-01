El Barça posa un ull a la Copa i té l'altre mirant el mercat

El Barça es juga avui l'accés als quarts de final de la Copa del Rei amb l'avantatge del factor camp contra un conjunt inferior que, a més, està més centrat a sortir de la mala posició a la lliga. El Leganés, botxí de l'Andorra de Piqué, el Múrcia i l'Ebre, tots de Segona B, visita avui el Camp Nou amb res a perdre i amb ganes de furgar a la ferida causada als blaugrana per la derrota a València. A més, l'equip català està ocupat amb la millora del seu joc, després de l'arribada de Setién, i també en el tancament del mercat d'hivern. Un cop descartat Rodrigo, han sonat noms com el de Tadic, Loren o Richarlison, per al qual el Barça hauria ofert 100 milions d'euros rebutjats per l'Everton.

En aquest sentit, l'entrenador cantàbric va admetre, en la prèvia, que «estic encantat amb el que tenim. No negarem que seria interessant l'arribada d'un jugador, però sempre compto amb el que tinc». També va valorar l'adeu a la Roma de Carles Pérez, que ahir era a la capital italiana negociant el seu fitxatge. «Ha estat una decisió compartida amb el club i vaig ser molt clar amb el noi. La realitat és que no solc parlar de les meves converses privades, dono la meva opinió al club».

Respecte de la reacció després de l'última derrota i de l'ambient que hi pugui haver, «el nostre objectiu és millorar i aconseguir que tot el que plantegem a la pissarra llavors es vegi al terreny de joc. Tenim clar el camí i els arguments però encara és aviat». També va revelar que «ahir vam fer un entrenament espectacular. Hi ha coses a millorar i compto amb la intel·ligència dels jugadors per entendre les meves idees de manera immediata, ja ho anireu veient».

Pel que fa al Leganés, arriba després d'un bon empat al Wanda i amb la possibilitat que tingui minuts el sallentí Aitor Ruibal, mentre el club espera el fitxatge d'un davanter que substitueixi En-Nesyri. El seu tècnic, Javier Aguirre, va admetre que «tenim aspiracions legítimes però haurem de córrer».