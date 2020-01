Erik Sarmiento continuarà a les files del Manresa

Aquest dijous, a més de la incorporació del central Albert Alavedra, el Centre d'Esports Manresa ha confirmat la contunuitat del jugador Erik Sarmiento. En un principi, el santjoanenc s'havia compromès amb el filial del Mirandés però finalment ha trencat aquest acord. Si que es mantenen les baixes ja sabudes de Thiago, Joanet, Dani Ruiz i Joan Castanyer. S'ha de tenir en compte que per diumenge, en el partit al Nou Esradi davant del Sants a les 12 del migdia, seran baixa els sancionats Sergi Solernou i Bernat Benito. Són dubte per lesió, Luque, Cuello i Florent. No es descarta algun moviment més en la jornada d'aquest divendres.

La continuitat del lateral Erik Sarmiento és una bona notícia per al Manresa. Amb 21 anys. Sarmiento es va formar entre la base del Manresa i de l'Espanyol (fins i tot va jugar amb la selecció estatal sub-16), Va marxar, de juvenil, al Manchester City (temporada 2015/16), on no va poder quallar del tot seu joc per culpa de problemes físics importants. Tot i això, Sarmiento va estar al club anglès fins a l'estiu de l'any passat, entre les formacions sub-18 i sub-23, abans de tornar a Catalunya, al segon equip de l'Espanyol, dirigit per David Gallego. Aquesta temporada es va comprometre amb el Manresa