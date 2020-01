Guirado i Alcázar, del club Arc Set, pugen al podi del Campionat d'Hivern de camp

Organitzat pel Club de Tir amb Arc de Caldes de Montbui, va tenir lloc el segon Campionat d'Hivern de tir de camp, que van consistir en un dur a terme un recorregut per dins del bosc amb 24 dianes no convencionals.

En aquesta competició, hi van participar una vuitantena llarga d'arquers, entre els quals hi havia dos esportistes del Club Esportiu Arc Set de Santpedor, Joan Guirado i Josep Alcázar, que van aconseguir pujar al podi. En arc tradicional (categories de veterans), primer lloc i medalla d'or per a Joan Guirado, seguit d'Helios Artesero (CTA Sant Andreu) i de Manuel Fuentes (Arquers de Rubí). En arc compost sènior, segona posició i medalla de plata per a Josep Alcázar, darrere de Jordi Soler i davant de José A. Núñez, ambdós del club local.