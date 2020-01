L'Avinent femení fa història amb la participació a l'estatal indoor de clubs

Els èxits de les atletes de l'Avinent Club Atlètic Manresa no tenen aturador arxiu particular

Les noies de l'Avinent Club Atlètic Manresa no s'aturen en el seu afany de superar reptes i aconseguir fites històriques. La darrera, la classificació per primer cop per a la gran final del Campionat d'Espanya absolut de clubs en pista coberta. Ho han aconseguit després de sumar 11.681 punts IAAF i situar-se en sisena posició en el rànquing estatal.

Sense cap mena de dubte, juntament amb l'ascens a la màxima categoria estatal assolit fa sis anys, aquesta classificació significa la fita esportiva més important de l'equip i d'aquest projecte femení, modest pel que fa a recursos econòmics però amb una gran cerca d'objectius esportius.

Així, dissabte a la tarda es viurà, al velòdrom Lluís Puig de València, el 39è campionat d'Espanya de clubs femenins, anomenat Copa Iberdrola, en què es reuniran les vuit millors formacions absolutes de l'Estat. Entre aquestes vuit hi haurà l'Avinent CA Manresa, que es trobarà en la instal·lació de la capital del Túria els dos potents equips de la comunitat valenciana (el València Atletisme i el Playas de Castelló), el FC Barcelona, l'AD Marathon de Madrid, l'Atlético San Sebastián, el Grupoempleo Pamplona At. i l'Alcampo-Scorpio 71 de Saragossa. Per a les manresanes, el sol fet d'haver-se classificat per a la gran final estatal de clubs ja és, d'entrada, un èxit sense precedents. L'equip manresà anirà dissabte a València amb la satisfacció d'haver fet la feina, però amb l'objectiu de plantar cara als rivals i de lluitar per millorar la possible vuitena posició que, a priori, es pronostica per a l'equip manresà.

La formació manresana presentarà el seu millor equip possible. Només cal indicar les baixes (per lesió) de la migfondista Núria Tió (800 llisos) i de la quatrecentista Laura Bou, que eren components segures del relleu.

D'altra banda, diumenge al mati, a Sagunto, l'Avinent Manresa presentarà l'equip en el 29è campionat d'Espanya de mitja marató individual i per clubs. L'equip manresà estarà capitanejat per Meritxell Soler, que mirarà d'aconseguir una bona posició i un bon registre. Soler estarà ben secundada per Marina Guerrero, Carme Tort i Lorena Cubillas, amb l'objectiu de situar l'entitat manresana en el millor lloc de la classificació de clubs.