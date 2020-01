El Madrid es passeja per la Romareda i el València recorre als penals a Lleó

El dimecres de Copa va tenir poque sorpreses i tres dels equips de Primera van passar als quarts de final, tenint en compte que en una de les eliminatòries s'enfrontaven dos conjunts de la màxima categoria entre ells.

El Reial Madrid va vèncer per 0-4 a Saragossa en un duel que ja no va tenir color des de la primera part, quan Varane va avançar el seu equip. A la represa, els blancs van trobar més espais i van resoldre mitjançant les accions de Lucas Vázquez, Vinícius i Benzema. L'equip de Zidane segueix comptant els partits per victòries, afegint-hi l'aconseguida per penals a la Supercopa, en el 2020.

Va patir molt més el València per superar la Cultural Lleonesa, en què el manresà Èric Montes va actuar els noranta minuts de mig centre i va anotar un dels llançaments de la tanda. Després del 0-0 del partit, el protagonista va ser Jaume Domènech, que va aturar dos tirs fatídics. També va classificar-se el Vila-real, que va gua-nyar per 0-2 el Rayo amb gols del jove Niño i de Cazorla.

En el duel de Primera, la Reial Societat va superar per 3-1 l'Osasuna. Es va avançar l'atacant suec Isak i va empatar Marc Cardona. A la segona part, però, el noruec Odegaard i novament Isak van van classificar el conjunt donostiarra per als quarts. Avui, a part del Barça-Leganés, es disputarà el Mirandés-Sevilla.