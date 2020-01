El Manresa empata amb l'Industrias en l'amistós del 40è aniversari del club

El Pujolet es va omplir ahir de gom a gom per celebrar el darrer acte del 40è aniversari del Manresa FS amb un partit amistós davant un rival de la màxima categoria estatal, l'Industrias Santa Coloma. El resultat va ser d'empat i l'equip visitant, entrenat per Javi Rodríguez, va imposar un joc vibrant, amb el ritme i la intensitat que correspon a les grans ocasions. Els colomencs van tenir la iniciativa, el domini i van fer una pressió asfixiant, així com a l'hora de servir les ocasions més clares.

Però un inspirat Aleix va aconseguir aturar amb èxit moltes ocasions de l'equip visitant, tot i el gol inicial per part de David Álvarez en la primera jugada.

D'altra banda, el Manresa es va mostrar molt ben plantat durant tot el partit, sense perdre-li la cara en cap moment. Els blanc-i-vermells es van trobar amb tres gols, dos dels quals especialment afortunats, per aconseguir remuntar el 0-1 del minut 1. Lavado va empatar amb fortuna i Asis va marcar els dos gols següents del club bagenc. Abans del descans, l'Industrias va escurçar la diferència. A la represa, amb 3-2 a l'electrònic, el Manresa va creure en les seves opcions reals, competint de tu a tu amb el contrincant i oferint una molt bona imatge.

Els de Sito Rivera estaven crescuts, fins al punt que van aconseguir forçar cinc faltes en només quatre minuts, fet que va provocar una intensitat desmesurada i descontrolada de l'Industrias. Ambrós va marcar el 4-2 amb una magnífica jugada individual. Bruno Petry, de penal, va tornar a disminuir la diferència per part del Santa Coloma. Al minut 33, el manresà Corvo va ser expulsat amb vermella directa i va posar els companys en un compromís.

Els últims dos minuts del Manresa van ser tensos, amb molta defensa, suplici i resistència. L'equip estava patint i aguantant les envestides visitants amb inferioritat numèrica i volent aconseguir una victòria que culminés el 40è aniversari del Manresa. Entre els pals, Adil i els defensors manresans, aconseguirien retardar un gol que era qüestió de temps. Finalment, Petry va fer l'empat a 4 definitiu. Al partit de celebració, van acudir-hi l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el regidor d'Esports, Toni Massegú.