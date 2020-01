Nadal paga molt car els desempats i Muguruza arriba a semifinals

El número 1 del món, Rafa Nadal, va quedar eliminat ahir en els quarts de final de l'Obert d'Austràlia en ser derrotat per Dominic Thiem per 7-6, 7-6, 4-6 i 7-6 en un partit que va durar més de quatre hores i en el qual l'austríac va estar més encertat en els desempats. El mateix Nadal va dir, en acabar, que «no podem reduir quatre hores de joc a una qüestió de sort. Ell ha tingut la mà fina en els moments adequats i ha jugat bé en els moments complicats. Estic satisfet amb mi mateix, quan fas el que pots no estàs obligat a més». Thiem jugarà la semifinal de demà contra Alexander Zverev. L'alemany va derrotar el suís Stan Wawrinka per 1-6, 6-3, 6-4 i 6-2. Avui es juga l'altra semifinal entre Novak Djokovic i Roger Federer.

Qui sí que va arribar a semifinals, en el quadre femení, va ser Garbiñe Muguruza, que va demostrar el seu bon moment en derrotar la russa Anastasia Pavliutxenkova per 7-5 i 6-3. Ara s'enfrontarà a Simona Halep, la 3 del món, que va vèncer Anett Kontaveit per un doble 6-1.