Bakambu va haver de girar cua quan ja volava cap a Barcelona

? Ahir es va saber que el Barça no fitxarà cap davanter en el mercat d'hivern que es tanca avui. Durant els últims dies hi ha hagut situacions rocambolesques, com ara que s'estigués a punt de fitxar el valencianista Rodrigo, que es sondegés jugadors com Tadic i que es tingués gairebé contractat el davanter congolès, ex del Vila-real, Cédric Bakambu. El mateix jugador va fer ahir una piulada a Twitter en què deia al portal de fitxatges Transfermarkt «canvieu el meu historial i poseu-hi 'gairebé al FC Barcelona'». I és que Bakambu, que ara mateix és al Beijing Guoan xinès, ja volava cap a la capital catalana, contactat per Éric Abidal, quan el Barça se'n va desdir i va haver de girar cua. Ahir Setién va dir que «confio en la plantilla i, a més, d'aquí a poc recuperarem Dembélé, que segur que se'n sortirà».