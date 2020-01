El Barça passa a quarts amb més gols que joc (5-0)

El Barça sabia, des del moment del sorteig de vuitens de final de la Copa, que tret d'una catàstrofe memorable passaria a quarts de final. El nou format de partit únic atorga emoció al torneig si es juga al camp de l'equip més dèbil, però no tanta quan el partit és al del club fort. A més, el Barça no està per fer rotacions en aquesta mena de pretemporada que ha d'afrontar amb l'exercici a la meitat.

Els jugadors han de trobar els nous automatismes que busca un Setién que ahir va introduir alguns canvis i va utilitzar el millor equip que pot mostrar ara. El resultat, una golejada més producte de la diferència de qualitat entre tots dos equips que del joc. Els locals ho van tenir fàcil, però encara hauran de treballar molt perquè les seves actuacions s'acostin a ser brillants.

Ahir, a més, ho van tenir fàcil perquè als quatre minuts ja gua-nyaven. Una de les novetats del partit va ser que Semedo va jugar de lateral en el lloc de Sergi Roberto i, a diferència del que havia fet fins ara el jugador de Reus, el portuguès sí que va buscar la profunditat. En una passada de Messi, va trencar la defensa i va cedir enrere perquè Griezmann, amb un xut poc clar, anotés.



Poca continuïtat

La primera meitat del Barça va alternar moments de control i d'ocasions amb massa errades, sobretot de passades, que provocaven que un Leganés valent i amb pressió a estones arribés a Ter Stegen. Les oportunitats més clares van ser un xut creuat de Roque Mesa i un altre de massa centrat del sallentí Ruibal. Pel Barça, Alba va xutar creuat després de moltes combinacions i, abans, van anul·lar un gol a Griezmann per un fora de joc molt just del mateix lateral.

A la mitja hora va arribar el segon gol, en un córner llançat per Messi que va pentinar Lenglet a la xarxa. El gal va entrar pel seu compatriota Umtiti i, més enllà de la dificultat del rival, diferent de la del València de dissabte, va demostrar que ell almenys sí que està en forma per jugar un partit d'elit.

El darrer quart d'hora de la primera part va ser soporífer i va continuar la tendència a l'inici de la represa, en què només un refús del mateix Lenglet va trencar el tedi. El partit oferia accions rares, com que Messi baixés al mig del camp a fer la passada i De Jong, en un moviment ja mostrat a Mestalla, rebés a prop de l'àrea. La baixa de Suárez s'haurà de pal·liar amb l'arribada de centrecampistes, ja que el club no fitxarà ningú en el mercat d'hivern.

Al quart d'hora va arribar la sentència en una rematada de Messi que va desviar l'exblaugrana Tarín a la seva porteria. En aquest moment van començar els canvis en els dos equips, que tenen partit de lliga demà passat. La pressió del Leganés va baixar, tot i que fins al final Eraso i, sobretot Ruibal, van disposar de dues ocasions, i el Barça va maquillar el resultat. Primer en un xut d'Ansu que va parar Cuéllar. Awaziem va desviar la rematada de Messi, però no va poder fer res per evitar que Arthur, ahir suplent, l'afusellés. Ja al final, Messi va aprofitar una passada de Rakitic per tancar la maneta. De moment, més gols que futbol en espera que la idea de Setién vagi sedimentant més.