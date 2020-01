Bou aspira a repetir victòria en l'XTrial al Palau Sant Jordi

Amb 60 punts, tots els que fins ara podia aconseguir, Toni Bou es presenta a l'XTrial de Barcelona com a líder del mundial indoor. El pilot de Piera s'ha imposat en les tres proves precedents i té darrere seu Adam Raga (TRRS) amb 45 punts i Jaime Busto (Vertigo Factory), el qual en té 22.

Toni Bou, el pilot estrella de Repsol Honda Team, aspira a dur la seva Montesa cap a la victòria i acumular una nova victòria en la muntanya màgica barcelonina, un indret on ha assolit fins ara un total de 12 victòries.

Després de la darrera prova, la celebrada a Budapest, Bou s'ha preparat de forma intensa per arribar en òptimes condicions a la prova barcelonina, que celebra la seva 42a edició. Les portes del Palau Sant Jordi s'obriran a partir de les 4 de la tarda de diumenge i la competició començarà tot just una hora després amb un acte de presentació amb els 8 pilots que participaran a la prova.

La primera volta de competició serà a les 17.15 hores. Els sis pilots millor classificats faran la segona volta a partir de les 18.30 h, mentre que la gran final és programada per a les 19.20 hores. Finalment, la cerimònia de podi i lliurament de trofeus serà a les 19.45 h.

Toni Bou ha manifestat sobre aquest XTrial de Barcelona que «la prova de casa sempre és molt especial, i aquest any encara més. Ens hem preparat amb una gran intensitat per poder plantar cara a tots els rivals i tornar a ser el guanyador en una prova que, per a mi, és la més important en la categoria indoor. Sabem que serà difícil perquè hi ha un gran nivell en els participants, però confio que les zones del Palau Sant Jordi siguin molt exigents per donar així el màxim d'espectacle».