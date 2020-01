Els espònsors porten la Volta a Catralunya a Manresa

Manresa, la Ciutat Pubilla de la Volta, a la qual està vinculada des del 1912, serà un dels punts finals d'etapa en l'edició del centenari de la prova catalana, i ahir se'n va fer la presentació amb un acte que va tenir lloc a les instal·lacions del Celler El Molí-Collbaix. I és que és un dels espònsors d'un final d'etapa que ha estat possible amb la col·laboració dels patrocinadors que han fet costat a l'Ajuntament de Manresa per dur la cursa. La Volta se celebrarà del 23 al 29 de març, amb una etapa manresana, que haurà començat a la Pobla de Segur, fixada per al divendres 27.

El pressupost del final d'etapa és de 40.000 euros «més IVA», com va apuntar l'alcalde Junyent, ahir. Tot plegat són 48.000 euros, dels quals els patrocinadors n'assumiran finalment el 60%, mentre que de la resta de la despesa se'n fa càrrec el consistori, que, en solitari, no hauria entomat la Volta.

La resta dels patrocinadors, als quals ahir se'ls va agrair d'una forma explícita la col·laboració, són Carrefour Manresa, Control Sistemes, Denso, Deporvillage, ICL Iberia, McDonalds, Món Sant Benet-Fundació Catalunya La Pedrera i UManresa (UVic-Ucc).



Retransmissió a 190 països

La meta a Manresa serà situada a la carretera de Cardona, davant del número 44. Els espectadors tindran al seu abast un parell de pantalles gegants per poder anar seguint l'emissió en directe dels darrers quilòmetres.

Entre els corredors que ja han confirmat la seva presència hi ha algunes primeres figures ciclistes com Miguel Ángel López (qui va ser guanyador de l'edició 2019), Alejandro Valverde, el català Marc Soler i Nairo Quintana. Hi haurà moltes més estrelles que, en propers dies, s'aniran confirmant per completar una inscripció de veritable luxe.

La Volta, i l'etapa amb el final a Manresa, es veurà en directe a 190 països d'arreu del món, dels cinc continents. A Catalunya es podrà veure per Esport3, i n'oferiran les imatges Teledeporte, Eurosport i Eitb (País Basc). Hi haurà més de 170 periodistes acreditats i, en el cas concret de Manresa, la sala de premsa serà al Casino.



Pujada a Montserrat

L'etapa del divendres dia 27 té el seu inici a la Pobla de Segur i hi ha l'al·licient que els ciclistes faran una doble passada per la zona d'arribada. El primer pas serà al voltant de tres quarts de 4 quan els ciclistes circulin per la meta, on hi haurà un esprint especial.

Posteriorment, els participants de la Volta continuaran cap a Montserrat, punt emblemàtic al territori que l'organització volia incloure, pujant per Monistrol i baixant per Can Maçana, i cap a les cinc tornaran a Manresa, on es culminarà l'etapa tot pujant pel carrer de Francesc Moragas fins a la carretera de Cardona.



«La Volta volia ser a Manresa»

En el torn de parlaments, van parlar l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el director de la Volta, un Rubèn Peris que va deixar clar que l'organització de la prova tenia gran interès que Manresa fos un dels finals d'etapa de l'edició del centenari i que, assolir-ho, ha estat «una gran satisfacció».

Valentí Junyent va remarcar el seu agraïment a les empreses i institucions que col·laboren a fer possible l'arribada de la Volta a Manresa, i va destacar que aquest és un esdeveniment que va més enllà de l'àmbit esportiu i «genera un impacte positiu, és un element innegable de projecció de ciutat». L'alcalde va recordar la vinculació històrica de la ciutat amb la Volta, i «ens agradaria continuar sent-hi presents de cara al futur». També va tenir mots de reconeixement per a representants de les penyes (hi eren presents integrants de la Penya Ciclista Bonavista i l'Esport Ciclista Manresà), i va citar els exprofessionals Francesc Sala (va ser campió estatal de ciclocròs), que ahir va assistir a l'acte, i Josep Pesarrodona, el qual va excusar la seva presència, guanyador d'una etapa de la Volta a Catalunya del 1974 i de la general de la Vuelta a Espanya del 1976.

Rubèn Peris, president de la Volta, va explicar que «des que vam planificar l'edició 100 de la Volta vam pensar que Manresa hi havia de ser. És un lloc estratègic per a nosaltres, realment, és al cor de Catalunya». Va voler agrair una «acollida excepcional» per part de l'Ajuntament, empreses i entitats. Va recordar que la Volta es troba en el tercer lloc d'antiguitat pel que fa a curses per etapes al món, i només darrere del Tour de França i del Giro d'Itàlia.

En l'acte també hi va participar Sebastià Catllà, el responsable del Celler El Molí-Collbaix, un dels patrocinadors de l'arribada de la Volta i que ahir va ser el marc de la presentació. Els presents van fer un tast dels vins del celler.