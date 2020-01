El Manresa incorpora el central Albert Alavedra i manté Erik Sarmiento a l'equip 

Nascut a Castellbell però amb nacionalitat andorrana, Albert Alavedra,, de 20 anys, ha fitxat pel Manresa. Es tracta d'un central que jugava a l'Algesires de Segona B encara que disposava de pocs minuts. Aquest fet ha facilitat la seva incorporació al conjunt manresà poques hores abans del termini de moviments als clubs de categories estatals, que expira avui. Alavedra es va formar a les categories inferiors de l'Espanyol, al juvenil del Sabadell i al filial del Logronyès. Si el tècnic Andreu Peralta ho creu oportú ja podria debutar aquest diumenge contra el Sants.

En aquest enfrontament al Congost també hi serà Erik Sarmiento doncs el jugador sabtjoanenc ha trencat el seu acord amb el filial del Mirandés. Si que ja no es compte amb Thiago, Joanet, Dani Ruiz i Joan Castanyer. S'ha de tenir en compte que per diumenge seran baixa els sancionats Sergi Solernou i Bernat Benito. Són dubte per lesió, Luque, Cuello i Florent. No es descarta algun moviment més en la jornada d'avui divendres.