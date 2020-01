Marc Viladrich deixa el Joanenc per motius personals

Marc Viladrich ha deixat ser entrenador del Joanenc. Després de dues temporades i mitja, amb un ascens inclòs a Segona Catalana, Viladrich s'aparta de la banqueta santjoanenca per motius personals. El seu lloc serà per a fins ara ajudant Abel Arisa, que debutarà demà com a primer entrenador al camp del Vic Riuprimer (16 h) a l'espera de ser ratificat la setmana que ve per la junta directiva. Actualment, el Joanenc ocupa una còmode novena posició.