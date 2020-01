El santfruitosenc Izan Checa s'incorpora a les files del CE Manresa

Divendres, darrer dia per a possibles moviments de jugadors a Tercera Divisió, va servir al CE Manresa per completar la que ha de ser la plantilla fins a final de temporada. Dijous s'havia anunciat la incorporació del central Albert Alavedra. Aquest darrer fitxatge arriba amb segell bagenc. Es tracta del santfruitosenc Izan Checa, migcampista ofensiu que aquesta temporada actuava amb bona nota al Gironella de Segona Catalana. Checa, de 21 anys, havia jugat als equips inferiors de l'Espanyol, com el que serà ara companys seu al CE Manresa Erik Sarmiento, que finalment es queda a la disciplina del club un cop trencat l'acord que l'havia de portar al filial del Mirandès (Tercera Divisió).