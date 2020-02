Bale fa tremolar el final del mercat i Carrasco torna a l'Atlètic

L'últim dia del mercat de fitxatges d'hivern va venir marcat pel suspens ocasionat per la situació de Gareth Bale. La seva no convocatòria per al derbi va fer especular que podria sortir en direcció al Tottenham de José Mourinho. A l'hora de tancar edició, aquest fet no s'havia produït, però tot estava obert.

De cara al derbi d'avui hi haurà la novetat de Yannick Ferreira-Carrasco. El belga torna a l'Atlètic de Madrid després de la seva etapa al Dalian Yifang xinès. A Primera hi va haver altres moviments d'última hora, com el fitxatge del davanter rus Smólov pel Celta, procedent del Lokomotiv, de Cabaco de Llevant al Getafe, de Guerrero, de l'Olympiacos al Leganés, i d'Èdgar Méndez, del Cruz Azul a l'Alabès. També es van confirmar els fitxatges de Florenzi pel València, des de la Roma, i de Paco Alcácer del Dortmund al Vila-real.

A l'estranger, el més destacable va ser el fitxatge d'Emre Can pel Borussia Dortmund. S'especulava amb l'arribada del davanter Ighalo al United i l'ex del Barça Prince Boateng deixa la Fiorentina i jugarà al Besiktas.