El CE Manresa fa tres incorporacions i manté Erik Sarmiento a la plantilla

Ahir, darrer dia per a possibles moviments de jugadors a Tercera Divisió, va servir al CE Manresa per completar la que ha de ser la plantilla fins a final de temporada. Dijous s'havia anunciat la incorporació del central Albert Alavedra i ahir mateix, la del davanter francès Horty Nathanael Mioko (d'origen congolès) i la del migcampista ofensiu Izan Checa.

Nascut a Castellbell però amb nacionalitat andorrana, Albert Alavedra, de 20 anys, és un central que jugava a l'Algesires de Segona B, on disposava de pocs minuts. Aquest fet ha facilitat la seva incorporació al conjunt manresà. Alavedra es va formar a les categories inferiors de l'Espanyol, al juvenil del Sabadell i al filial del Logronyès. Si el tècnic Andreu Peralta ho creu oportú, ja podria debutar aquest diumenge contra el Sants. Més difícil ho té per estrenar-se Horty Nathanael Mioko, de 20 anys, prové de la Guineueta de Primera Catalana (abans a la Gramenet a Segona Catalana). En el conjunt barceloní ha marcat quatre gols en sis partits jugats; destaca per la seva velocitat.

El tercer fitxatge és més proper. Es tracta del santfruitosenc Izan Checa, migcampista ofensiu que aquesta temporada actuava amb bona nota al Gironella de Segona Catalana. Checa, de 21 anys, havia jugat als equips inferiors de l'Espanyol, com el que serà ara company seu al CE Manresa Erik Sarmiento, que finalment es queda a la disciplina del club un cop trencat l'acord que l'havia de portar al filial del Mirandès (Tercera Divisió). Si que causen baixa Thiago Pinto,Joan Fígols Joanet, Dani Ruiz i Joan Castanyer. D'aquesta manera, la plantilla manresana queda amb vint jugadors: Pol Busquets i Òscar Pulido (porters), Jhonattan Vinasco Jonny, David Sánchez Ruano, Moha Djitte, Erik Sarmiento, Florent Reverdy, Sergi Solernou i Albert Alavedra (defenses), Walter Fernández, Miguel Ángel Luque, Bernat Benito, Biel Rodríguez, Marc Cuello, Edgar Fernández, Izan Checa (migcampistes) i Fran Orellana, Joel Méndez, David Sánchez i Horty Nathanael Mioko (davanters).

El CE Manresa té demà (12 h) un partit vital al Congost davant el Sants, un dels equips de la part més baixa de la classificació de Tercera Divisió, ja que és penúltim amb 19 punts, nou menys dels que té el conjunt d'Andreu Peralta. Els barcelonins han perdut catorze dels partits jugats. S'ha de tenir en compte que per a diumenge seran baixa els sancionats Sergi Solernou i Bernat Benito i són dubte per lesió Luque, Cuello i Florent.