La Joviat es conjura per batre avui el Premià, en partit al Nou Congost

Després de la celebració de l'All Star a Granollers es reprenen les lligues de Copa Catalunya. I en la categoria femenina hi ha un matx clau per a l'equip manresà de la Joviat, que vol abandonar el darrer lloc de la classificació.

La Joviat, amb un balanç de 3-11, se les haurà amb el Premià (5-9), que és un rival molt directe per a les bagenques. El partit s'iniciarà a les 18.05 hores i, com ja s'ha fet en alguna altra ocasió, tindrà lloc al pavelló del Nou Congost. A més es podrà veure en directe a través de streaming a XALA!

En la primera volta, el Premià es va imposar per una diferència de 17 punts (71-54), un average que és complicat per recuperar per a les noies de Gerard Barbé, les quals, primer de tot, hauran de buscar la victòria. Les premianenques s'han imposat en dos dels últims quatre partits i disposen de la màxima anotadora de la categoria, Emma Barceló, amb 19 punts de mitjana. Queralt Ribera, jugadora de la Joviat, fa 12 punts per partit i és la quarta millor triplista a la lliga. El CB Igualada (4-10) té un matx complicat en pista del Grup Barna (9-5), el quart classificat, demà a les 19.45 hores.

I pel que fa a Copa Catalunya en categoria masculina, els dos equips del Bages juguen avui com a locals.