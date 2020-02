El Manresa FS, amfitrió del CN Sabadell en el debut de Corvo a la lliga, demà

Després de l'intens partit de dimecres davant un Primera Divisió com l'Indústries Santa Coloma, el Manresa FS torna a la competició domèstica amb el CN Sabadell. Serà demà diumenge (18 h), un dia més enllà del que és habitual (dissabtes) precisament per guanyar una jornada extra de recuperació. Per diverses raons, l'equip es troba en un dels millors moments de la temporada. Cinc motius que conviden a l'optimisme. Per primera vegada, ha aconseguit escalar a la quarta posició que dona accés als play-off d'ascens. Davant l'Indústries es va veure un equip molt estable, compromès, sòlid i solidari amb un rival de categoria superior. El darrer partit de lliga a Pallejà va ser rocós i dificultós, però la victòria en l'últim alè amb un gol psicològic va donar ales a l'equip.

Carles Corvo debutarà oficialment en lliga aquest diumenge, després de provar les primeres sensacions en l'amistós de dimecres. L'equip s'havia acostumat a jugar sense la seva presència, i ara aquesta serà sens dubte un valor afegit a la plantilla.

El rival , el CN Sabadell, es troba a mitja taula de la classificació, encara que més a prop del descens que de les posicions capdavanteres. És novè, amb 23 punts, amb un bagatge golejador molt igualat (64 gols a favor i 66 en contra). Tot i començar molt bé la temporada, situant-se en llocs de play-off durant moltes jornades, els sabadellencs passen per una mala ratxa i no guanya des del 30 de novembre. Això són set partits sense conèixer la victòria.

Per la seva part, el Sala 5 Martorell, que també està fent una brillant temporada, té un prova de foc amb la visita del líder Mataró aquesta tarda (18 h).