Marc Viladrich deixa la banqueta del Joanenc per motius personals

Marc Viladrich ha deixat de ser entrenador del Joanenc. Després de dues temporades i mitja, amb un ascens inclòs a Segona Catalana, Viladrich s'aparta de la banqueta santjoanenca per motius personals. El seu lloc serà per al fins ara ajudant Abel Arisa, que debutarà avui com a primer entrenador al camp del Vic Riuprimer (16 h) en espera de ser ratificat la setmana que ve per la junta directiva. Ara, el Joanenc ocupa una còmoda novena posició.

En el mateix grup 4 de Segona Catalana, també avui, el Gironella jugarà a Sant Julià de Vilatorta (16 h) ; demà, visita del Calaf al camp de la Sabadellenca (11.30 h) i del Berga a Caldes (12 h). El Sallent rebrà el Ripollet (16.30 h).

Al grup 5, el Solsona, segon classificat, rep demà el Térmens, que és penúltim (16 h).