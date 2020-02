«Ens mou el club i la gent que en forma part»

Canvi de rumb del club amb l'entrada d'una directiva provisional que té com a objectiu sanejar uns números que es van descontrolar arran de la marxa de José Luis Correa ara fa just un any; Luis Villa en va agafar el relleu però sense suports

Militant del PSC i enginyera de professió, Ruth Guerrero va ser regidora de l'Ajuntament de Manresa de 2011 a 2015. Mare d'un jugador cadet del Centre d'Esports ha decidit encapçalar un grup de socis i formar la junta que ha de gestionar el club després de la dimissió del president anterior, Luis Villa. L'entitat es troba immersa en una crisi econòmica important, no pas esportiva.



Com ha arribat a la presidència de la junta gestora del CE Manresa?

Doncs si he de ser sincera, ni jo mateixa ho acabo de saber (riu). A l'estiu hi va haver converses amb el Pere (Arévalo) i el Txema (Pulido) en el sentit d'intentar donar un cop de mà a la junta de Luis Villa per trobar espònsors per al primer equip. Vam entrar a l'entitat com a col·laboradors per trobar diners. Però per trobar suport havíem de tenir els comptes clars. No ho vam aconseguir i vam decidir fer un pas al costat. A partir d'aquí érem un grup de socis que ens anàvem veient. Es va fer una carta al president reclamant els números, tot i que en el meu cas particular no formava part dels signants. Nosaltres no teníem cap intenció de formar una junta perquè tots tenim la nostra vida muntada i tenim molta feina. Sí que vam tenir alguns intercanvis d'impressions amb l'alcalde, Valentí Junyent, al qual conec del meu pas per l'Ajuntament com a regidora del PSC. La dimissió de Luis Villa ho va precipitar tot. Si haguéssim vist netedat en els números, no s'hauria fet la carta. Penso que s'ha arribat a la situació actual per un cúmul de circumstàncies. No veiem cap mala voluntat del president anterior, ni de bon tros.

A vostè i al grup que forma la junta gestora què els mou per dirigir el CE Manresa?

Ens mou el mateix club i la gent que en forma part, més enllà de la junta anterior i fins i tot de l'Ajuntament. En el meu cas concret jo fa vuit anys que tinc un fill jugant al CE Manresa i el meu home hi havia jugat. És clar que no ens hem llançat sense paracaigudes. La gent que formem la junta gestora tenim una mateixa idea de com gestionar l'entitat. El CE Manresa és un club en majúscules i, per tant, és una gran responsabilitat dirigir-lo.

A l'estiu, com a col·laboradors de la junta, van intentar aconseguir diners per al primer equip. Hi creuen en un conjunt sènior?

Creiem en tots els actius que té el club, i, naturalment, també en el primer equip. Qui pensi que s'ha de separar del futbol base parla des del desconeixement.

Manresa pot tenir un equip de Tercera Divisió?

I tant!, i treballarem per això. La idea és mantenir el primer equip a Tercera Divisió. Aquesta categoria val la pena. Els darrers dies hem pogut gestionar continuïtat de la majoria dels components de la plantilla. S'ha fet una bona feina.

Ara formen una gestora. Pensen presentar candidatura a les eleccions d'aquí a uns mesos?

Nosaltres no som aquí ni per a un benefici ni per a un projecte personal. La urgència és el club. Som on som. La nostra intenció és ser aquest temps provisionalment i després ja veurem. Podria passar que altres persones s'interessessin per entrar-hi, emmirallats en la nostra forma de treballar, si ens surt bé, que espero que sí. Les set persones de la gestora no pensem més enllà d'aquests tres o quatre mesos. Cal recordar que ens trobem en una situació atípica, que no s'havia vist mai al club.

Quina és la prioritat de la justa gestora en aquests moments?

Saber on som i on hem d'arribar econòmicament parlant. És el moment de situar-nos. En els temes esportius, tot i que nosaltres hi volem posar el granet de sorra, ja funciona en el dia a dia.

Es parla molt d'una subvenció molt important de la Federació Espanyola. Hi compten?

A corre-cuita vam presentar la sol·licitud i en principi no hi ha d'haver cap problema per cobrar-la. Són uns 45.000 euros, que es podrien ampliar amb 7.000 més. L'hem de rebre en diversos pagaments, el primer ara al febrer.

Però deuen pensar en altres ingressos?

Hem de reactivar contactes que tenim amb diverses empreses. Ho hem d'aprofitar.

Quina ha de ser la relació amb l'Ajuntament?

Som conscients que ens hem d'ubicar per valorar on ha d'arribar la responsabilitat de l'Ajuntament. Veiem predisposició i estic convençuda que ens entendrem quan ens posem tots a lloc.

Creu que el futur del CE Manresa passa per una Societat Anònima Esportiva?

Almenys nosaltres ni ens ho plantegem. Ara mateix la nostra prioritat és que el club funcioni; més enllà d'això, les coses les marcarà el dia a dia. No hem tingut temps de pensar -hi.

El bar del Nou Estadi del Congost el gestiona des de fa anys l'expresident Luis Villa. Continuarà així?

El bar és el local social dels socis, simpatitzants i pares. Hem de tenir contactes amb Luis Villa, a veure com ho gestionem. De moment continua igual.

Per saber la situació real del club, tenen la col·laboració de l'expresident?

La col·laboració serà necessària. Manel Villaplana ja té contactes amb Luis Villa.

Encara no tenen els números?

Res de res. Confiem que en l'assemblea extraordinària de socis que farem el dia 11 o 12 de febrer puguem informar-ne. Hem de saber el que hem de fer front i amb què podem comptar. Ens trobem en una situació precària.

Considera greu la suspensió de dotze partits del futbol base per impagaments arbitrals?

És de les coses més greus que han passat al club. No s'hauria d'haver arribat a aquest punt i, el que és pitjor, crec que s'hauria pogut evitar. Un altre tipus de càstig? No ho sé, però segurament la Federació Catalana de futbol ja tenia arguments. Això venia de la temporada anterior. Puc assegurar que això no tornarà a passar.

És prevista una assemblea extraordinària per a la ratificació de la junta gestora. També hi haurà una reunió amb els pares del futbol base?

Aquesta és la nostra intenció. Quan ho tinguem tot més clar explicarem la nostra gestió, sobretot el que farem amb els diners de la base. Quan fem la trobada ja la volem fer amb números a la mà. Ara, els pares saben el que hi ha i estan més tranquils. Ells es mereixen saber la situació real.