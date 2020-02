El Barça busca afermar el nou estil

El Llevant examina al Camp Nou aquest diumenge (21.00 hores) la progressió futbolística del Barcelona de Quique Setién, que afronta el doble repte d'implementar el seu ideari i no cedir més punts en la seva pugna pel liderat de la Lliga Santander amb el Reial Madrid. Després de redimir-se en el partit de Copa del Rei contra el Leganés (5-0) i la derrota a Mestalla (2-0), l'equip blaugrana, amb una plantilla una mica afeblida després del mercat d'hivern, comença un mes de febrer clau, amb quatre partits lliga abans del clàssic de l'1 de març que es disputarà al Santiago Bernabéu. El tècnic blaugrana no creu que el vestidor hagi quedat afeblit, «podem pensar que això és així, però tenim un filial. Treure hipòtesis sobre què pot passar és un desgast que no val la pena. El fitxatge extraordinari que farem és Dembélé, que ja s'està entrenant molt bé i ens ajudarà moltíssim».

Un calendari a priori benèvol a la Lliga per al vigent campió, amb tres duels com a local: Llevant, Getafe i Eibar, i un únic desplaçament contra el Betis al Benito Villamarín. El primer escull serà el conjunt de Paco López, que a la primera volta va remuntar un 0-1 en contra amb tres gols en tot just set minuts (3-1). Va ser una de les derrotes més doloroses de l'aleshores equip dirigit per Ernesto Valverde, tot i que amb Setién a la banqueta del primer equip blaugrana ja sap el que és patir una patacada com a visitant. Un Barça amb dues cares, sòlid al Camp Nou on no perd des l'11 de novembre del 2018, i feble com a visitant amb un balanç de quatre derrotes i tres empats en onze partits de Lliga.

Encara més enllà de les xifres, Setién té una nova oportunitat perquè els seus jugadors comprenguin els seus automatismes. Sobre les altes estadístiques de possessió de la pilota durant els partits, el tècnic blaugrana va explicar el sentit que té: «Controles més el partit. Tenir la pilota evita que el rival et faci mal i et marqui gols. Tenir possessions intranscendents tampoc no m'agrada, prefereixo que tot tingui sentit, sobretot que les passades siguin cap endavant, però de vegades s'ha de jugar enrere per defensar-te amb la pilota». Avui Setién només podrà tenir catorze jugadors de la primera plantilla disponibles, si es té en compte la més que probable baixa d'Arturo Vidal, que va ser absent en la sessió d'ahir per una contusió.

Setién va admetre que s'estima més una plantilla curta: «Prefereixo treballar amb menys gent, així tothom veu que té més possibilitats de jugar i això motiva els jugadors». En el tema futbolístic, no es descarta que es torni amb una defensa de tres jugadors. El dubte resideix en si Umtiti, suplent contra el Leganés, recuperarà la titularitat en lloc de Lenglet. La medul·lar és la línia on Setién té més efectius, mentre que a la davantera les alternatives es redueixen a tres noms: Messi, Griezmann i Ansu Fati.



Un Llevant necessitat

El Llevant es presenta al Camp Nou molt necessitat, després d'haver perdut els seus tres primers partits a la Lliga en aquest 2020 i, tot i que té un marge de nou punts respecte a la zona de descens, ja s'ha encès la llum d'alarma a l'entorn de l'equip valencià. L'entrenador del Llevant, Paco López, no pot comptar amb els lesionats Nemanja Radoja, Rober Pier ni Iván López i tampoc ha convocat Sergio León ni Bruno González, recent fitxat després de rescindir amb el Getafe. Roger i Mayoral han jugat junts com a titulars els tres partits d'aquest any i encara que el resultat no ha estat l'esperat, podrien ser titulars.